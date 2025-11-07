Warum in Sachsen überdurchschnittlich viele Frauen in Führungspositionen arbeiten

Sachsen
Der Frauenanteil in Deutschlands Chefetagen stagniert. Doch in Sachsen gibt es, im Verhältnis gesehen, mehr Chefinnen als anderswo. Woran liegt das?
Eine Frau als Vorgesetzte, ist das heutzutage noch etwas Ungewöhnliches? In einigen Branchen offenbar schon, wie eine neue Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung festgestellt hat. Demnach waren im Jahr 2024 deutschlandweit auf der höchsten Führungsebene nur 29 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.