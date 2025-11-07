Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Sachsen sind Frauen in den Führungsetagen besser repräsentiert als im restlichen Deutschland.
In Sachsen sind Frauen in den Führungsetagen besser repräsentiert als im restlichen Deutschland. Bild: Patrick Pleul
In Sachsen sind Frauen in den Führungsetagen besser repräsentiert als im restlichen Deutschland.
In Sachsen sind Frauen in den Führungsetagen besser repräsentiert als im restlichen Deutschland. Bild: Patrick Pleul
Sachsen
Warum in Sachsen überdurchschnittlich viele Frauen in Führungspositionen arbeiten
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Frauenanteil in Deutschlands Chefetagen stagniert. Doch in Sachsen gibt es, im Verhältnis gesehen, mehr Chefinnen als anderswo. Woran liegt das?

Eine Frau als Vorgesetzte, ist das heutzutage noch etwas Ungewöhnliches? In einigen Branchen offenbar schon, wie eine neue Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung festgestellt hat. Demnach waren im Jahr 2024 deutschlandweit auf der höchsten Führungsebene nur 29 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
03.11.2025
3 min.
Frauen in Führungspositionen: Deutschland unter EU-Schnitt
Chefinnen statt Chefs: In Deutschland hat sich in zehn Jahren wenig verändert. (Symbolbild)
Obwohl fast die Hälfte aller Erwerbstätigen in Deutschland Frauen sind, sind nur 29,1 Prozent der Führungspositionen weiblich besetzt. Warum hinkt Deutschland hinterher?
06.11.2025
4 min.
Stillstand bei Top-Posten - Frauenanteil stagniert
Der Frauenanteil auf Vorstandsposten der 160 börsennotierten deutschen Unternehmen stagniert nach einem Bericht der Allbright-Stiftung auf niedrigem Niveau. (Symbolbild)
Der Frauenanteil im Top-Management deutscher Unternehmen stagniert auf niedrigem Niveau. Dabei sollten sie laut Experten gerade in der Krise das Potenzial weiblicher Führungskräfte stärker nutzen.
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
Mehr Artikel