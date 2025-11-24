Was macht Sachsen aus seiner ersten Viertelmilliarde des „Sondervermögens“ für Infrastrukturmaßnahmen?

Wie viel dem Land nach der Aufteilung mit den Kommunen bleibt, steht zwar längst fest. Über die Verwendung der Jahresanteile 2025/26 sind sich CDU und SPD bislang jedoch noch nicht einig geworden.

Sachsens Doppelhaushalten ist es zu verdanken, dass in der Landespolitik traditionell nur jedes zweite Jahr bis in den Dezember hinein über ziemlich viel Geld gestritten wird. 2025 aber ist auch das anders: Nicht nur, dass der 50-Milliarden-Etat für dieses und nächstes Jahr erst im Juni verabschiedet wurde. Hinzu kommt auch, dass eine... Sachsens Doppelhaushalten ist es zu verdanken, dass in der Landespolitik traditionell nur jedes zweite Jahr bis in den Dezember hinein über ziemlich viel Geld gestritten wird. 2025 aber ist auch das anders: Nicht nur, dass der 50-Milliarden-Etat für dieses und nächstes Jahr erst im Juni verabschiedet wurde. Hinzu kommt auch, dass eine...