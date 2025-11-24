Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Was macht Sachsen aus seiner ersten Viertelmilliarde des „Sondervermögens“ für Infrastrukturmaßnahmen?

Baustelle für die künftige Chipfabrik des Halbleiterkonzerns ESMC im Dresdner Norden. Wann drehen sich die Kräne in Sachsen für Projekte aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes?
Baustelle für die künftige Chipfabrik des Halbleiterkonzerns ESMC im Dresdner Norden. Wann drehen sich die Kräne in Sachsen für Projekte aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes? Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Vor fünf Wochen unterzeichneten Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Vize-Regierungschefin Ministerin Petra Köpping (SPD), SSG-Präsident Bert Wendsche (parteilos) und Landkreistagschef Henry Graichen (CDU) die Vereinbarung über die Aufteilung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen in Sachsen.
Vor fünf Wochen unterzeichneten Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Vize-Regierungschefin Ministerin Petra Köpping (SPD), SSG-Präsident Bert Wendsche (parteilos) und Landkreistagschef Henry Graichen (CDU) die Vereinbarung über die Aufteilung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen in Sachsen. Bild: Tobias Wolf
Fraktionschefs des Viererbündnisses, das gemeinsam Sachsens Doppelhaushalt 2025/26 zustimmte: Henning Homann (SPD/oben links), Franziska Schubert (Grüne), Christian Hartmann (CDU) und Susanne Schaper (Linke/unten links).
Fraktionschefs des Viererbündnisses, das gemeinsam Sachsens Doppelhaushalt 2025/26 zustimmte: Henning Homann (SPD/oben links), Franziska Schubert (Grüne), Christian Hartmann (CDU) und Susanne Schaper (Linke/unten links). Bild: Sebastian Kahnert/Robert Michael/dpa/Collage FPO
Baustelle für die künftige Chipfabrik des Halbleiterkonzerns ESMC im Dresdner Norden. Wann drehen sich die Kräne in Sachsen für Projekte aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes?
Baustelle für die künftige Chipfabrik des Halbleiterkonzerns ESMC im Dresdner Norden. Wann drehen sich die Kräne in Sachsen für Projekte aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes? Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Vor fünf Wochen unterzeichneten Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Vize-Regierungschefin Ministerin Petra Köpping (SPD), SSG-Präsident Bert Wendsche (parteilos) und Landkreistagschef Henry Graichen (CDU) die Vereinbarung über die Aufteilung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen in Sachsen.
Vor fünf Wochen unterzeichneten Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Vize-Regierungschefin Ministerin Petra Köpping (SPD), SSG-Präsident Bert Wendsche (parteilos) und Landkreistagschef Henry Graichen (CDU) die Vereinbarung über die Aufteilung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen in Sachsen. Bild: Tobias Wolf
Fraktionschefs des Viererbündnisses, das gemeinsam Sachsens Doppelhaushalt 2025/26 zustimmte: Henning Homann (SPD/oben links), Franziska Schubert (Grüne), Christian Hartmann (CDU) und Susanne Schaper (Linke/unten links).
Fraktionschefs des Viererbündnisses, das gemeinsam Sachsens Doppelhaushalt 2025/26 zustimmte: Henning Homann (SPD/oben links), Franziska Schubert (Grüne), Christian Hartmann (CDU) und Susanne Schaper (Linke/unten links). Bild: Sebastian Kahnert/Robert Michael/dpa/Collage FPO
Sachsen
Was macht Sachsen aus seiner ersten Viertelmilliarde des „Sondervermögens“ für Infrastrukturmaßnahmen?
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie viel dem Land nach der Aufteilung mit den Kommunen bleibt, steht zwar längst fest. Über die Verwendung der Jahresanteile 2025/26 sind sich CDU und SPD bislang jedoch noch nicht einig geworden.

Sachsens Doppelhaushalten ist es zu verdanken, dass in der Landespolitik traditionell nur jedes zweite Jahr bis in den Dezember hinein über ziemlich viel Geld gestritten wird. 2025 aber ist auch das anders: Nicht nur, dass der 50-Milliarden-Etat für dieses und nächstes Jahr erst im Juni verabschiedet wurde. Hinzu kommt auch, dass eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Sondervermögen: So sollen die 4,8 Milliarden Euro vom Bund in Sachsen verteilt werden
Regierungschef Michael Kretschmer (CDU), Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping (SPD), und die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände Bert Wendsche und Henry Graichen (vorn, v.l.) unterschreiben die Vereinbarung über die Aufteilung des Sondervermögen.
Die Kommunen sollen mehr als die Hälfte des Bundesgeldes für Investitionen bekommen. Für den Strukturwandel in Südwestsachsen soll es 100 Millionen Euro geben.
Tobias Wolf
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
12.11.2025
4 min.
Kretschmers Sportgipfel: Versprechen für Sachsens Trainer und Investitionen auch abseits der Leipziger Olympia-Ambitionen
Soll sich im Kreise der Ministerpräsidenten für die Erlaubnis zur Verwendung der Infrastrukturmilliarden des Bundes auch für Belange des Sports eingesetzt haben: Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU).
Sachsens Landespolitik will mit einer besseren Vergütung dafür sorgen, dass die Abwanderung vieler Trainer in Nachbarländer ein Ende hat.
Tino Moritz
Mehr Artikel