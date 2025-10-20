Wasser, Energie, Schutz der Bevölkerung: So reagiert Sachsen auf den Klimawandel

Sachsen
Die Landesregierung arbeitet an einem umfassenden Plan zur Anpassung an die Erderwärmung, an dem auch die Kommunen mitwirken sollen. Es gibt noch Fragezeichen – und eine Befürchtung.
Höhere Temperaturen, längere Trockenheit, häufiger Starkregen: Sachsen stellt sich auf die Folgen der Erderwärmung ein und erarbeitet dazu ein umfassendes Programm, das sich bis in die Städte und Gemeinden hinein auswirkt. Das Kabinett hat in der vergangenen Woche einen Grundsatzbeschluss zur Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.