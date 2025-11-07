Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vielerorts steigen die Anforderungen für die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten. Bislang ziert sich der Freistaat, den Kommunen bei den Kosten unter die Arme zu greifen.
Vielerorts steigen die Anforderungen für die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten. Bislang ziert sich der Freistaat, den Kommunen bei den Kosten unter die Arme zu greifen. Bild: Andreas Arnold/dpa/Archiv
Sachsen
Weihnachtsmärkte: Freistaat und Kommunen liegen wegen Sicherheitsmaßnahmen im Clinch
Redakteur
Von Frank Hommel
In wenigen Wochen starten die Weihnachtsmärkte in der Region. Damit Besucher die Zeit möglichst unbeschwert genießen können, gelten hohe Sicherheitsstandards. Aber wer bezahlt Überfahrsperren und Co.?

Kurz vor Beginn der Weihnachtsmarkt-Saison streiten der Freistaat und die Kommunen darüber, wer für Sicherheitsmaßnahmen wie beispielsweise Zufahrtsperren zahlt. „Der Freistaat will mit seiner Polizei mitbestimmen, die Kosten aber nicht mittragen“, beklagt Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages,...
