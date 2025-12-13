MENÜ
  • Weil Akkuzüge für die RE-6-Linie fehlen: Doppelstockzüge sind womöglich noch bis Mitte Juni 2026 im Einsatz

Ein Akkuzug von Hersteller Alstom, hier bei einer Fahrt im Testcenter im tschechischen Cerhenice.
Ein Akkuzug von Hersteller Alstom, hier bei einer Fahrt im Testcenter im tschechischen Cerhenice. Bild: Uwe Mann
Ein Zug bei einer Präsentation im Chemnitzer Hauptbahnhof.
Ein Zug bei einer Präsentation im Chemnitzer Hauptbahnhof. Bild: Toni Söll/Archiv
So sollen die Akkuzüge innen aussehen.
So sollen die Akkuzüge innen aussehen. Bild: Toni Söll
Sachsen
Weil Akkuzüge für die RE-6-Linie fehlen: Doppelstockzüge sind womöglich noch bis Mitte Juni 2026 im Einsatz
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Chemnitz und Leipzig sollten eigentlich ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag die ersten Batteriezüge rollen. Daraus wird nichts. Der Hersteller schiebt die Verzögerungen auf die Genehmigungsbehörde.

Es ist eine Geschichte, die kein Ende zu nehmen schien – seit über zwei Jahren: Immer wieder musste der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) den Einsatz der Akkuzüge auf der Regionalexpresslinie Chemnitz–Leipzig verschieben. Der Fahrzeughersteller konnte nicht liefern, verschob mehrmals die geplanten Liefertermine für die batteriebetriebenen...
