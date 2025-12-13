Weil Akkuzüge für die RE-6-Linie fehlen: Doppelstockzüge sind womöglich noch bis Mitte Juni 2026 im Einsatz

Sachsen
Zwischen Chemnitz und Leipzig sollten eigentlich ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag die ersten Batteriezüge rollen. Daraus wird nichts. Der Hersteller schiebt die Verzögerungen auf die Genehmigungsbehörde.
Es ist eine Geschichte, die kein Ende zu nehmen schien – seit über zwei Jahren: Immer wieder musste der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) den Einsatz der Akkuzüge auf der Regionalexpresslinie Chemnitz–Leipzig verschieben. Der Fahrzeughersteller konnte nicht liefern, verschob mehrmals die geplanten Liefertermine für die batteriebetriebenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.