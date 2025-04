Wende an der Elbbrücke Bad Schandau: Nach monatelanger Sperrung dürften bald wieder Autos darüber rollen

Die Sperrung der Elbbrücke war fürs Elbsandsteingebirge ein Desaster – und zementierte Deutschlands Ruf als angeschlagen und marode. Nun will Sachsens Brückenpapst Steffen Marx das Bauwerk retten.

Der 6. November 2024 war ein mehr als denkwürdiger Tag. In den USA wurde Donald Trump ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt. In Berlin zerbrach die Ampel. Und in Dresden platzten die Koalitionsverhandlungen von CDU, SPD und BSW, der Freistaat stand vor einer ungewissen Zukunft.