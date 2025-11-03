Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei FDTech in Chemnitz sind die Auszubildenden in die Entwicklung von Software für autonomes Fahren eingebunden. Im Bild BA-Student Raziel Kretschmer, Mathematikerin Anke Stoll, Azubi Linus Geißler und Azubi Noel Appelt. Bild: Toni Söll
Bei FDTech in Chemnitz sind die Auszubildenden in die Entwicklung von Software für autonomes Fahren eingebunden. Im Bild BA-Student Raziel Kretschmer, Mathematikerin Anke Stoll, Azubi Linus Geißler und Azubi Noel Appelt. Bild: Toni Söll
Sachsen
Weniger Ausbildungsplätze in Sachsen - aber mehr Stellen im Handwerk
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Betriebe bieten weniger Ausbildungsplätze an, doch es gibt auch gute Nachrichten. Für den Raum Zwickau und Chemnitz sind Wirtschaftsverbände dennoch pessimistisch - und rufen nach der Politik.

Leon Sinkewitz hatte Glück. Seine Ausbildung war ein Volltreffer: „Ich bin zurzeit sehr zufrieden“, sagt der 22-Jährige. Vor zwei Jahren hat er seine Ausbildung bei FDTech abgeschlossen. Das Chemnitzer Unternehmen entwickelt Software für autonomes Fahren. Es hat schon einige Projekte zur Serienreife gebracht, andere befinden sich im...
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
23.10.2025
3 min.
Wirtschaftsflaute: Jeder vierte Industriebetrieb rund um Chemnitz und Zwickau rechnet mit Stellenabbau
In den sächsischen VW-Werken Zwickau und Dresden standen in den Herbstferien eine Woche lang die Bänder still. Nicht nur Volkswagen leidet unter der schwachen Nachfrage.
Eine Umfrage zeigt Pessimismus in fast allen Branchen, Investitionen beschränken sich auf das Nötigste. IHK und Handwerkskammer fordern die Politik zum Handeln auf. Doch es gibt einen Lichtblick.
Eva-Maria Hommel
30.10.2025
2 min.
Arbeitslosigkeit auf höchstem Oktoberwert seit zehn Jahren
Arbeitslosigkeit im Oktober auf höchstem Stand seit zehn Jahren (Symbolbild)
Trotz leichtem Rückgang ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen so hoch wie seit zehn Jahren nicht. Darum ist in den kommenden Monaten keine Besserung in Sicht.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
