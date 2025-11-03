Weniger Ausbildungsplätze in Sachsen - aber mehr Stellen im Handwerk

Sachsen
Sachsens Betriebe bieten weniger Ausbildungsplätze an, doch es gibt auch gute Nachrichten. Für den Raum Zwickau und Chemnitz sind Wirtschaftsverbände dennoch pessimistisch - und rufen nach der Politik.
Leon Sinkewitz hatte Glück. Seine Ausbildung war ein Volltreffer: „Ich bin zurzeit sehr zufrieden“, sagt der 22-Jährige. Vor zwei Jahren hat er seine Ausbildung bei FDTech abgeschlossen. Das Chemnitzer Unternehmen entwickelt Software für autonomes Fahren. Es hat schon einige Projekte zur Serienreife gebracht, andere befinden sich im...
