Sachsen
Kurz vor den Osterferien starten Leipzig/Halle und Dresden in den Sommerflugplan - mit weniger Zielen und Abflügen im Vergleich zum Vorjahr. Eine positive Überraschung gibt es für Urlauber aber auch.
An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden fällt der Sommerflugplan 2026 vergleichsweise dünn aus: Ab Leipzig/Halle steuern die Airlines in der Zeit vom 29. März bis 24. Oktober nur noch regulär 21 Ziele an. Da sind acht weniger als in der Vorjahressaison. Ab Dresden werden statt 14 wie im Vorjahr nur noch 13 Destinationen angeflogen. Air...
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