Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Wenn es um Vermögen geht, bin ich leider pessimistisch“: Warum der Osten den Westen nicht einholen kann

Rottach-Egern in Bayern und Grünhain-Beierfeld in Sachsen: Die einen erben viel, die anderen schauen in die Röhre.
Rottach-Egern in Bayern und Grünhain-Beierfeld in Sachsen: Die einen erben viel, die anderen schauen in die Röhre. Bild: Wolfgang Weber/Imago, Uwe Mann
Rottach-Egern in Bayern und Grünhain-Beierfeld in Sachsen: Die einen erben viel, die anderen schauen in die Röhre.
Rottach-Egern in Bayern und Grünhain-Beierfeld in Sachsen: Die einen erben viel, die anderen schauen in die Röhre. Bild: Wolfgang Weber/Imago, Uwe Mann
Sachsen
„Wenn es um Vermögen geht, bin ich leider pessimistisch“: Warum der Osten den Westen nicht einholen kann
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch 35 Jahre nach der deutschen Einheit klafft eine riesige Wohlstandslücke zwischen Ost und West. Zwei Zahlen zeigen das ganze Dilemma. Bleiben die Sachsen für immer arm?

Vor wenigen Tagen haben die Statistischen Landesämter in Sachsen und Bayern zwei Zahlen veröffentlicht, die sehr anschaulich zeigen, wie groß die Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen Ost und West nach wie vor sind. In Sachsen nahm der Freistaat vergangenes Jahr etwas mehr als 75 Millionen Euro Steuern aus Erbschaften und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
Von Oliver Hach
3 min.
01.10.2025
3 min.
Vereint in Ungleichheit: Hat die CDU den Osten vergessen?
Meinung
Redakteur
Einig Vaterland? Deutsche aus Ost und West feiern am 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung am Brandenburger Tor in Berlin Heute wächst die Kluft wieder.
35 Jahre nach der Deutschen Einheit zeigt sich: Nach einer erfolgreichen Aufbauphase kann der Osten nicht weiter zum Westen aufschließen. Wir müssen dringend über die ungleich verteilten Vermögen reden.
Oliver Hach
18.09.2025
3 min.
In Sachsen werden weniger Autos gestohlen - und wie ist es hinter der Grenze in Tschechien?
Ein maskierter Täter in einem gestohlenen Auto: So oder so ähnlich wie auf diesem Symbolbild passierte es 2024 in Sachsen 587-mal. Und in Tschechien?
Deutsche Versicherer melden weniger Kfz-Diebstähle, doch die erbeuteten Fahrzeuge waren hochwertiger. Im Nachbarland veränderte sich in den letzten Jahren einiges.
André Jahnke und Oliver Hach
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel