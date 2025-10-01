„Wenn es um Vermögen geht, bin ich leider pessimistisch“: Warum der Osten den Westen nicht einholen kann

Sachsen
Auch 35 Jahre nach der deutschen Einheit klafft eine riesige Wohlstandslücke zwischen Ost und West. Zwei Zahlen zeigen das ganze Dilemma. Bleiben die Sachsen für immer arm?
Vor wenigen Tagen haben die Statistischen Landesämter in Sachsen und Bayern zwei Zahlen veröffentlicht, die sehr anschaulich zeigen, wie groß die Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen Ost und West nach wie vor sind. In Sachsen nahm der Freistaat vergangenes Jahr etwas mehr als 75 Millionen Euro Steuern aus Erbschaften und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.