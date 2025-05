„Wenn man nicht schwimmen kann, stirbt man im Zweifelsfall“: Warum der Freibadbesuch ohne Ehrenamt in Gefahr ist

In diesen Tagen beginnt die Freibadsaison. Gibt es dieses Jahr genügend Rettungsschwimmer, die im Ernstfall eingreifen? Die „Freie Presse“ war dabei, wenn Rettungsschwimmer trainieren.

Ein Sonntag Anfang Mai am Filzteich in Schneeberg. Das Strandbad hat noch geschlossen. Die Ortsverbände der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Bad Schlema, Chemnitz und Glauchau haben sich zu einem Trainingstag versammelt. Es ist kalt für die Jahreszeit. Aber ins Wasser geht heute eh niemand, die Retter trainieren an Land:...