Wer sabotierte die NSU-Fahndung?

NSU-Helfernetz-Koordinator Thomas Starke (hinten rechts) mit drei weiteren damals posenden Neonazis aus dem Chemnitzer Unterstützerumfeld. Jan W. (hinten links) soll die erste Schusswaffe für den NSU im Untergrund besorgt haben, Hendrik L. (vorn rechts) zahlte Mundlos im Untergrund Geld für einen T-Shirt-Entwurf.
NSU-Helfernetz-Koordinator Thomas Starke (hinten rechts) mit drei weiteren damals posenden Neonazis aus dem Chemnitzer Unterstützerumfeld. Jan W. (hinten links) soll die erste Schusswaffe für den NSU im Untergrund besorgt haben, Hendrik L. (vorn rechts) zahlte Mundlos im Untergrund Geld für einen T-Shirt-Entwurf. Bild: BKA
Stärker als Schwarzpulver: Trinitrotoluol, kurz TNT, im Festzustand. Der Militärsprengstoff schmilzt bei 80 Grad und lässt sich so gut formen. Was Mundlos nicht bedacht hatte, war, dass es zum Auslösen der Explosion eines zusätzlichen Zünders bedarf.
Stärker als Schwarzpulver: Trinitrotoluol, kurz TNT, im Festzustand. Der Militärsprengstoff schmilzt bei 80 Grad und lässt sich so gut formen. Was Mundlos nicht bedacht hatte, war, dass es zum Auslösen der Explosion eines zusätzlichen Zünders bedarf. Bild: Daniel Grohmann/Creative Commons
Die bei der Garagen-Razzia gefundene, aber nie zur Fahndung genutzte Telefon- und Adressliste von Uwe Mundlos hätte den direkten Weg nach Chemnitz zum Helferkoordinator Thomas Starke gewiesen. Im März 2013 wies „Freie Presse“ bereits auf fünf V-Männer auf dieser Liste hin. Ab 2000 war auch Thomas Starke fürs LKA Berlin Vertrauensperson.
Die bei der Garagen-Razzia gefundene, aber nie zur Fahndung genutzte Telefon- und Adressliste von Uwe Mundlos hätte den direkten Weg nach Chemnitz zum Helferkoordinator Thomas Starke gewiesen. Im März 2013 wies „Freie Presse“ bereits auf fünf V-Männer auf dieser Liste hin. Ab 2000 war auch Thomas Starke fürs LKA Berlin Vertrauensperson. Bild: Repro „Freie Presse“
Vermerk des BKA-Beamten Michael Brümmendorf zur Belanglosigkeit von Mundlos‘ Chemnitz-Kontakten.
Vermerk des BKA-Beamten Michael Brümmendorf zur Belanglosigkeit von Mundlos‘ Chemnitz-Kontakten. Bild: BKA
Sachsen
Wer sabotierte die NSU-Fahndung?
Redakteur
Von Jens Eumann
Rechtsterroristin Beate Zschäpe beschwerte sich im aktuellen Prozess gegen ihre beste Freundin, auch zum „Urschleim“ befragt zu werden. Bei den Fragen zum Abtauchen des NSU-Trios in den Untergrund steht indes eine aus. Was merkte - oder wusste - Zschäpe damals von einer die Flucht schützenden Hand, wie der Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss sie nahegelegt hat?

Nur aus Liebe habe sie die Bombenwerkstatt überhaupt gemietet. Das behauptet Beate Zschäpe. Gemeint ist jene Garage am Klärwerk in Jena, in der ihre Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Rohrbomben herstellten. „Die Garage habe ich angemietet, als mit Uwe Böhnhardt Schluss war.“ Das sagte die zu lebenslanger Haft verurteilte...
