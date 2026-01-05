Wer sabotierte die NSU-Fahndung?

Rechtsterroristin Beate Zschäpe beschwerte sich im aktuellen Prozess gegen ihre beste Freundin, auch zum „Urschleim“ befragt zu werden. Bei den Fragen zum Abtauchen des NSU-Trios in den Untergrund steht indes eine aus. Was merkte - oder wusste - Zschäpe damals von einer die Flucht schützenden Hand, wie der Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss sie nahegelegt hat?

Nur aus Liebe habe sie die Bombenwerkstatt überhaupt gemietet. Das behauptet Beate Zschäpe. Gemeint ist jene Garage am Klärwerk in Jena, in der ihre Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Rohrbomben herstellten. „Die Garage habe ich angemietet, als mit Uwe Böhnhardt Schluss war." Das sagte die zu lebenslanger Haft verurteilte...