  • Wer Sachsens bisherigen Ausländerbeauftragten als Integrationsbeauftragter ablösen soll

Ist auch ein Jahr nach der Landtagswahl noch Sachsens Ausländerbeauftragter, obwohl er gar kein Abgeordnetenmandat mehr besitzt: Ex-Justizminister Geert Mackenroth (CDU).
Ist auch ein Jahr nach der Landtagswahl noch Sachsens Ausländerbeauftragter, obwohl er gar kein Abgeordnetenmandat mehr besitzt: Ex-Justizminister Geert Mackenroth (CDU). Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Sachsen
Wer Sachsens bisherigen Ausländerbeauftragten als Integrationsbeauftragter ablösen soll
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Jahr nach der Landtagswahl scheint die Nachfolge von CDU-Mann Geert Mackenroth endlich geklärt zu sein. Wegen der komplizierten Mehrheitsverhältnisse ist die Wahl jedoch kein Selbstläufer.

Vom „Beginn der Wahlperiode“ kann gut ein Jahr nach der Landtagswahl eigentlich keine Rede mehr sein. Zum Glück macht Sachsens Rechtslage aber für den Zeitpunkt der Wahl des Sächsischen Integrationsbeauftragten keine konkreteren Vorgaben. Voraussetzung bleibt ein Abgeordnetenmandat - über das der inzwischen 75 Jahre alte...
