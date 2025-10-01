Wie der Beton gehärtet wurde: Auf Sachsens heikelster Autobahn-Baustelle gehen die Arbeiten in die entscheidende Phase

Die A 4 bekommt bei Wilsdruff ein neues Gesicht. Mit ausgeklügelter Technik und schwerem Gerät kämpfen sich Arbeiter vorwärts – Tag für Tag, Nacht für Nacht. „Freie Presse“ sah ihnen über die Schulter.

Mit unbeweglichem Gesicht steht der Mann hinter dem Steuerpult der Maschine. Manchmal beugt er sich vor, wirft einen Blick nach unten. Dort fährt eine Art Schlitten hin und her. Rechts, links, rechts, links. Das Ding verteilt den Beton, den ein Sattelzug vor wenigen Augenblicken abgekippt hat. Material für die nächsten zwei Meter neue Autobahn....