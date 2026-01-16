Wie hoch wird die neue Kaufprämie für E-Autos? Regierung feilt noch an Details – in Zwickau wächst die Hoffnung

Sachsen
Laut einem Medienbericht plant der zuständige Minister mit einem Zuschuss von 1500 bis 6000 Euro, abhängig vom Einkommen der Käufer. Die IG Metall setzt darauf, dass sich die Prämie bald im VW-Werk bemerkbar macht.
Zwischen 1500 und 6000 Euro soll der Zuschuss betragen, den Menschen mit geringen und mittleren Einkommen beim Kauf eines Elektro-Autos vom Staat bekommen können. Das hat Umweltminister Carsten Schneider (SPD) gegenüber der „Bild“-Zeitung in Aussicht gestellt. Neben den Einkommen entscheidet demnach auch die Anzahl der Kinder über den...
