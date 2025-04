Wie Sachsens Schülerrat und die SPD auf Distanz zum Plan des CDU-Kultusministers gegen Unterrichtsausfall gehen

Die Kritik an den Vorschlägen von Conrad Clemens hält an. Neben der Schülerschaft zweifelt auch SPD-Chef Homann am Effekt.

Das von Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) vor einer Woche vorgestellte und von Lehrerverbänden heftig kritisierte Maßnahmenpaket gegen Unterrichtsausfall stößt auch beim Landesschülerrat auf Vorbehalte. Die Vorsitzende Amy Kirchhoff attestierte dem Plan am Montag zwar, „durchaus sinnvolle Maßnahmen" zu enthalten. Dazu zähle...