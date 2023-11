Wie Sahra Wagenknecht in Riesa für ihre neue Partei wirbt: "Das zu sagen, ist doch nicht rechts"

Sahra Wagenknecht, als sie am 23. Oktober in der Bundespressekonferenz in Berlin zu ihrem Linke-Austritt und zur Gründung des Vereins "Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit" (BSW) Stellung nahm. Bild: Soeren Stache/dpa/Archiv