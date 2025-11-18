Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Wie viel Geld Sachsens Arbeitnehmer für den Sonderweg beim Buß- und Bettag extra bezahlen

Der Buß- und Bettag fällt in diesem Jahr auf den 19. November.
Der Buß- und Bettag fällt in diesem Jahr auf den 19. November. Bild: Tino Moritz
Sachsens DGB-Vizechefin Daniela Kolbe.
Sachsens DGB-Vizechefin Daniela Kolbe. Bild: Matthias Rietschel/DGB
Sachsens Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping sowie Fraktions- und Parteichef Henning Homann (beide SPD).
Sachsens Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping sowie Fraktions- und Parteichef Henning Homann (beide SPD). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Der Buß- und Bettag fällt in diesem Jahr auf den 19. November.
Der Buß- und Bettag fällt in diesem Jahr auf den 19. November. Bild: Tino Moritz
Sachsens DGB-Vizechefin Daniela Kolbe.
Sachsens DGB-Vizechefin Daniela Kolbe. Bild: Matthias Rietschel/DGB
Sachsens Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping sowie Fraktions- und Parteichef Henning Homann (beide SPD).
Sachsens Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping sowie Fraktions- und Parteichef Henning Homann (beide SPD). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
Wie viel Geld Sachsens Arbeitnehmer für den Sonderweg beim Buß- und Bettag extra bezahlen
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur in Sachsen ist der Mittwoch vor dem Totensonntag noch gesetzlicher Feiertag. Dafür müssen die Beschäftigten einen höheren Beitragssatz für die Pflegeversicherung abführen. Ist Änderung in Sicht?

Seit mittlerweile 30 Jahren gilt nur noch in Sachsen der elfte Tag vor dem ersten Adventssonntag als gesetzlicher Feiertag - weil er in allen anderen Bundesländern zur Finanzierung der damals neu eingeführten Pflegeversicherung abgeschafft wurde. Die Beibehaltung des Buß- und Bettages ging seinerzeit auf eine Entscheidung der damals noch allein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
17:05 Uhr
2 min.
Landesdirektion stoppt Arbeiten am Buß- und Bettag
Das Arbeitszeit- als auch das sächsische Sonn- und Feiertagsgesetz regeln, dass Sonn- und Feiertage grundsätzlich arbeitsfrei sind (Symbolbild)
Am Buß- und Bettag hat die Landesdirektion Sachsen zahlreiche Baustellen und Handelsbetriebe kontrolliert. In mehreren Fällen mussten die Arbeiten wegen fehlender Genehmigungen gestoppt werden.
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
Von Eva-Maria Hommel
3 min.
19.11.2025
3 min.
Verlegt den Buß- und Bettag in den Mai!
Meinung
Redakteur
Es ist wieder Buß- und Bettag, aber die Rituale der Kirche sagen vielen Menschen nichts mehr.
Der Buß- und Bettag ist nicht mehr zeitgemäß? Von wegen. Aber das Datum nervt. Hier ein Gegenvorschlag.
Eva-Maria Hommel
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
Mehr Artikel