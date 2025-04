Sachsen 11.03.2025

Wie viel Unterricht an jeder Schule ausfällt und was der Kultusminister Sachsens Lehrern ab nächstem Schuljahr zumuten will

Die “Freie Presse“ gibt einen schulgenauen Überblick über den Rekord-Ausfall im ersten Halbjahr 2024/25. Wie sehen die schon von Ministerpräsident Kretschmer als unpopulär angekündigten Gegenmaßnahmen aus? Die Ausfallstatistik an Sachsens Schulen kennt seit Jahren nur einen Trend - nach oben. Im ersten Schulhalbjahr 2024/25 konnten nach Angaben des Kultusministeriums 9,4 Prozent der Unterrichtseinheiten plan- oder außerplanmäßig nicht gehalten werden. Dahinter verbergen sich knapp 1,2 Millionen Fehlstunden an Grund-, Ober- und Förderschulen... Die Ausfallstatistik an Sachsens Schulen kennt seit Jahren nur einen Trend - nach oben. Im ersten Schulhalbjahr 2024/25 konnten nach Angaben des Kultusministeriums 9,4 Prozent der Unterrichtseinheiten plan- oder außerplanmäßig nicht gehalten werden. Dahinter verbergen sich knapp 1,2 Millionen Fehlstunden an Grund-, Ober- und Förderschulen... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden