Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Wie viele Lehrer in Sachsen vorzeitig den Schuldienst verlassen - und wem der Minister einen persönlichen Brief schreibt

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
Wie viele Lehrer in Sachsen vorzeitig den Schuldienst verlassen - und wem der Minister einen persönlichen Brief schreibt
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Reduzierung des Unterrichtsausfalls wirbt Sachsen seit Jahren mit Zulagen und Ermäßigungsstunden um „berufserfahrene Lehrkräfte“. Trotzdem gehen viele vor der Altersgrenze. Ist alles umsonst?

Von knapp 30.000 Lehrern haben im vergangenen Schuljahr nach Angaben des Kultusministeriums mehr als 1600 Sachsens Schuldienst verlassen - weniger als 230 davon jedoch infolge des Erreichens ihrer Altersgrenze. Das geht aus einer Antwort von Minister Conrad Clemens (CDU) an die beiden Linke-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel und Luise...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
13.10.2025
3 min.
Kritik an Lehrerarbeitszeit-Studie: „Weniger Show-Politik und mehr echte Entlastungen“
Nach der Veröffentlichung der Arbeitszeitstudie gibt es massive Kritik am Maßnahmenpaket des Kultusministers.
Die Ergebnisse befeuern die Kritik am Maßnahmenpaket von Kultusminister Conrad Clemens gegen Unterrichtsausfall.
Tobias Wolf
06.11.2025
4 min.
86 Prozent der Lehrer in Sachsen scheiden vorzeitig aus
Neun von zehn Lehrern in Sachsen steigen vorzeitig aus dem Lehramt aus. (Archivbild)
Mehr als 1.300 Lehrer verlassen Sachsens Schulen jedes Jahr vorzeitig. Für viele scheint ihr Beruf bis zur Rente nicht mehr machbar. Die Gewerkschaft verweist auf eine hohe Belastung.
12:08 Uhr
4 min.
Sächsischer Dialekt: Der Spott lässt langsam nach
Die Kampagne "So geht sächsisch" möchte über den sächsischen Dialekt aufklären und dessen Image verbessern. (Archivbild)
Die Sachsen haben es mit ihrem Dialekt nicht gerade einfach. Oft werden sie deshalb verspottet. Doch nun will man aus der Not eine Tugend machen. Auch die Jugend parliert wieder öfter auf Sächsisch.
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
Mehr Artikel