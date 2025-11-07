Wie viele Lehrer in Sachsen vorzeitig den Schuldienst verlassen - und wem der Minister einen persönlichen Brief schreibt

Sachsen
Zur Reduzierung des Unterrichtsausfalls wirbt Sachsen seit Jahren mit Zulagen und Ermäßigungsstunden um „berufserfahrene Lehrkräfte“. Trotzdem gehen viele vor der Altersgrenze. Ist alles umsonst?
Von knapp 30.000 Lehrern haben im vergangenen Schuljahr nach Angaben des Kultusministeriums mehr als 1600 Sachsens Schuldienst verlassen - weniger als 230 davon jedoch infolge des Erreichens ihrer Altersgrenze. Das geht aus einer Antwort von Minister Conrad Clemens (CDU) an die beiden Linke-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel und Luise...
