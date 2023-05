Wie weiter mit dem Wismut-Erbe? - Stiftung forciert Präsentationen

Der Uranbergbau prägte zu DDR-Zeiten ganze Landschaften und das Leben Hunderttausender Menschen in Sachsen und Thüringen. Vor mehr als 30 Jahren wurde er eingestellt. Doch wie wird dieses ostdeutsche Erbe samt seiner vielen Schattenseiten künftig aufgearbeitet und gepflegt?

Hartenstein/Ronneburg (dpa) - Das Stahlgerüst von Schacht 371 ragt 50 Meter in die Höhe, doch die Räder an der Spitze drehen sich längst nicht mehr. Tag für Tag fuhren hier einst Hunderte Wismut-Kumpel ins Bergwerk ein und aus, wurde das dem Berg abgetrotzte Uranerz ans Tageslicht geholt. Auf der oberen Etage des Förderturms sind einige Hunte, wie Bergmänner die Förderwagen nennen, zurückgeblieben. Derweil steht grün und verstaubt in der Halle an dessen Fuß jene Maschine mit meterhohem Antriebsrad, mit der die Sohlen bis in fast 1000 Meter Tiefe präzise angesteuert wurden. Wer sich in der Kabine an die Steuerhebel setzt, findet links noch eine Zigarettenschachtel und Zeitungen, wie sie wohl ein Maschinenführer zurückgelassen hat.

«So wie der Letzte aufgehört hat, so ist hier die Zeit stehengeblieben», erklärt Hausherr Andy Tauber, der bei der bundeseigenen Wismut GmbH die Sanierung in der Region Aue im Erzgebirge leitet. «Und so soll es auch bleiben in diesem eingefrorenen Zustand», beeilt sich Julia Dünkel zu ergänzen. Die 51-Jährige aus Thüringen ist seit wenigen Monaten eine der beiden Chefs der neuen Wismut Stiftung. Denn bei der seit drei Jahrzehnten dauernden Sanierung der Uran-Altlasten wurden viele Bergbauanlagen plattgemacht. Schacht 371 in Hartenstein dagegen ist in weiten Teilen erhalten geblieben.

Damit steht er im Welterbe «Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří» nicht nur stellvertretend für das Kapitel des Uranbergbaus. Ihm kommt nun auch eine zentrale Rolle für den künftigen Umgang mit dem sogenannten Wismut-Erbe zu. Denn das Gros der Altlasten aus dem einst ohne Rücksicht auf Natur und Mensch betriebenen Uranabbau für das Atomprogramm der damaligen Sowjetunion ist zwar saniert: Gruben geflutet, Halden abgetragen oder abgedichtet und begrünt. Doch es bleiben viele materielle und immaterielle Hinterlassenschaften.

Dazu zählen etwa umfangreiche Akten, geologische Archivalien samt Mineraliensammlung, das Traditionswesen der Bergleute, Erinnerungen von Zeitzeugen, Gebäude und Stätten vom einstigen Kulturpalast über Kliniken bis hin zu ehemaligen Halden, Schächten und verschwundenen Dörfern. Aber auch Literatur, Filme und mehr als 4000 Kunstwerke - eine der größten Sammlungen betrieblicher Kunstförderung in der DDR.

Das Deutsche Bergbau-Museum Bochum (DBM) hat vor einigen Jahren das Wismut-Erbe analysiert und ein Konzept mit gut 70 Seiten vorgelegt, wie dieses Erbe für die Zukunft erforscht, zugänglich gemacht und vermittelt werden soll. Und das vor allem mit Blick auf jüngere Generationen, die den Uranbergbau selbst nicht miterlebt haben. Dabei betonen die Experten die Zwiespältigkeit dieses Themas. Einerseits gehe es um Lebensleistung, Identität und Bindung Hunderttausender Beschäftigter, ihrer Familien und Bürger der Region; andererseits um verwüstete Landschaften, Gesundheitsschäden von Menschen und Uran als «eine der Grundlagen des atomaren "Gleichgewichts des Schreckens"», wie das DBM im Konzept beschreibt.

Das Konzept sei der Leitfaden für die kommenden Jahre, betont Dünkel. Als «Präsentationsorte» sind auf sächsischer Seite Schacht 371 in Hartenstein vorgesehen sowie die Neue Landschaft im ostthüringischen Ronneburg, für die Architekturstudenten der Technischen Hochschule Lübeck derzeit ein Konzept für ein Wismut-Erbe-Haus entwickeln. Und Dünkel drückt aufs Tempo: Als nächstes soll eine Machbarkeitsstudie in Angriff genommen werden, um dann eine EU-weite Planersuche in die Wege leiten zu können. Ihr Ziel: Bis 2028 soll zumindest ein Teilbereich sichtbar fertig sein. Der Bund und die Länder Sachsen und Thüringen wollen rund 24 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

«Unsere eigentliche Zielgruppe ist die jüngere Generation», erklärt Dünkel. Zwar werde natürlich die Arbeitswelt des Bergmanns in den Präsentationen eine Rolle spielen. Es müsse aber auch der Bogen in die Gegenwart geschlagen und auf andere Themen Bezug genommen werden. Dazu zähle etwa die mit Milliardenaufwand erfolgte Sanierung der gigantischen Umweltschäden, aber auch nachhaltiges Wirtschaften sowie Ressourcen- und Landschaftsverbrauch heute.

Bei diesen Themen gebe es enge Anknüpfungspunkte zur jungen Generation, ist sich Dünkel sicher und verweist auf Klima- und Umweltbewegungen wie «Fridays for Future». Denn auch in der Gegenwart würden für den Energie- und Rohstoffhunger der Gesellschaft enorme Umweltschäden in anderen Ländern angerichtet, sagt sie.

Neben den beiden Präsentationsorten in Hartenstein und Ronneburg plant die Stiftung ein umfangreiches Digitalportal, auf dem die große Bandbreite des Wismut-Erbes versammelt ist. Nutzer sollen so selbst steuern können, wie tief sie in einzelne Themen eintauchen - ohne physische Grenzen, erläutert Dünkel. Die Sächsische Akademie der Wissenschaften hat bereits ein digitales Forschungsportal zum Wismut-Erbe entwickelt und in einem Projekt rund 50 Interviews mit Zeitzeugen geführt, die online zugänglich sind. Dabei ging es den Angaben zufolge darum, die Lebenswirklichkeit der Menschen, die damals für das Uranbergbau-Unternehmen gearbeitet haben, zu erfassen.

Daneben können sich Interessierte schon jetzt auch vor Ort mit der Geschichte des Uranbergbaus und seinen Folgen befassen. So etwa im Objekt 90 in Ronneburg, dem Museum Uranbergbau in Bad Schlema oder in Schau- und Besucherbergwerken der Region. 2025, wenn Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas viele internationale Gäste anlocken will, soll das Wismut-Erbe ebenso Thema sein. «Die strahlende Pracht von Uran und Kunst» ist ein Projekt im Bidbook betitelt. Besucher, so der Plan, sollen sich anhand der Wismut-Kunstsammlung mit der Ambivalenz von Staats- und Auftragskunst auseinandersetzen. Zudem werden Filme und Fotografien aus der Sammlung aktuellen Arbeiten zu den Themen Bergbau und Atomkraft gegenübergestellt - etwa Fotografien von Andreas Mühe.