Wie weiter mit Wehrdienst und erstarkter AfD? Das fordert Michael Kretschmer bei Sandra Maischberger

In der Bundesregierung gibt es Knatsch um den neuen Wehrdienst und die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern treiben manchem angesichts der starken AfD den Angstschweiß auf die Stirn. Sachsens Landesvater war deshalb zu Gast in der ARD.

Chemnitz. Die Debatte um den geplanten, neuen Wehrdienst sorgt nicht nur für Zoff in der schwarz-roten Bundesregierung, sondern auch für teils emotionale Diskussionen im Netz. Und kürzlich übten auch Vertreter der sächsischen Wirtschaft Kritik daran.

Jetzt war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer anlässlich des Themas bei ARD-Talkerin Sandra Maischberger zu Gast, forderte beim Thema Landesverteidigung eine demokratische Lösung – und dass die Politik auf das achtet, was die Bevölkerung im Land will.

„Es muss doch darum gehen zu sagen, jeder junge Mensch muss in den kommenden Jahren etwas unmittelbar für sein Land leisten“, so Kretschmer. Und weiter: „Wir müssen uns verteidigungsfähig aufstellen. Wenn wir das wollen, müssen wir wissen, wie das funktioniert, wie die Technik geht, wie das Katastrophenschutzthema, wie das Zivilschutzthema geht, wahrscheinlich auch das Thema Betreuung in Krankenhäusern.“

Kein Volksentscheid, aber eine Volksbefragung

Die Bevölkerung sollte nun mit ins Boot geholt werden: Natürlich hätten CDU und SPD eine Haltung zum Thema Wehrdienst, „aber das Entscheidende ist, was die Menschen in diesem Land wollen“.

Er habe Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gesagt: Ich finde die Art, wie er das jetzt betreibt, geht völlig gegen die Wahrnehmung.“ Seit 2011 gebe es keinen Wehrdienst mehr. „Die Leute werden nicht mehr eingezogen, die haben gar keine Erfahrung mehr.“ Und jetzt greife man in das Leben von so vieler junger Menschen ein. „Das müssen wir doch miteinander besprechen. Die Leute müssen doch die Möglichkeit haben zu sagen, wie sie das haben wollen.“

Maischberger will wissen: Was, wenn die Mehrheit weder eine Wehrpflicht, noch ein soziales Jahr möchte? Der Ministerpräsident wird deutlich: „Ich denke, dass wir gewisse Sachen als repräsentative Demokratie auch vorgeben müssen. Wir sehen die Bedrohung durch Russland, wir sehen die Notwendigkeit, etwas zu tun, aber über das wie muss ganz anders mit der Bevölkerung gesprochen werden.“ Die Wehrpflicht sei eine zentrale Frage, weil sie Millionen Menschen betreffe. „Das ist doch das Naheliegendste, dass man dazu auch eine breitere Diskussion führt.“

Jedoch: „Ein Volksentscheid ist schwierig, denn das gibt unsere Verfassung nicht her.“ Seine Idee stattdessen: „Ich habe dem Bundesverteidigungsminister einen konkreten Vorschlag gemacht: Organisieren Sie anhand von drei oder vier unterschiedlichen Gesetzesvorschlägen, die der Bundestag diskutiert, eine Volksbefragung.“ Und: „Schauen Sie, was da als Mehrheit rauskommt. Und das setzt das Parlament um. Damit hat man einen ganz anderen Rückhalt, diese Dinge dann auch durchzusetzen.“

Wie weiter mit der Brandmauer zur AfD?

Der CDU-Politiker warnt eindringlich: „Wenn wir diese Politik in der Art und Weise, wie wir sie jetzt in der Bundesrepublik Deutschland betreiben, mit diesem Streit und mit diesem ‚Wir wollen der Bevölkerung erklären, wir wissen schon, wie es geht‘, dann wird das mit Sicherheit schiefgehen.“

Ein großer Teil der Menschen zweifele an der Demokratie, viele seien verzweifelt – „deswegen haben wir diese populistischen Wahlergebnisse.“ Kretschmer fordert: „Wir müssen uns nicht mit der Frage von Brandmauer oder Unvereinbarkeitsbeschlüssen beschäftigen, sondern mit der Frage: Was ist wirklich im Interesse der Menschen, wo finden wir die Mehrheit der Menschen wieder, wie kommen wir mit der Bevölkerung zusammen?“ Dafür gab‘s im Studio Applaus.

Apropos Brandmauer: Gegenüber dem „Stern“ hatten sich Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber und der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) zu Wort gemeldet. „Die derzeitige Stigmatisierung hilft der AfD nur noch“, so Tauber im Gespräch mit dem Magazin. Der Eindruck „Alle gegen die AfD“ müsse vermieden werden. Er forderte: „Wir sollten deshalb über eine neue Politik der roten Linien nachdenken, die es dann aber auch erlaubt, Beschlüsse zu fassen, denen die AfD zustimmt.“

Der Ex-Verteidigungsminister wiederum blickte auf die Landtagswahlen im nächsten Herbst in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, brachte angesichts der in den Umfragen starken AfD (40 Prozent in Sachsen-Anhalt, 38 in Mecklenburg-Vorpommern) eine Minderheitsregierung ins Spiel: „Wenn es keine stabile Option gibt, sollte man bei einer Ministerpräsidentenwahl auf einen Plan B vorbereitet sein.“ Eine Minderheitsregierung wäre jedoch auch auf Stimmen der AfD angewiesen.

Wird seitens der Union die Brandmauer aufgeweicht, die AfD normalisiert? „Nein, das meinen die nicht“, betont Kretschmer mit Blick auf die Äußerungen im „Stern“. Der Ministerpräsident betont: „Die AfD ist auch keine normale Partei. Sie ist ein rechtsextremer Verdachtsfall oder bei uns in Sachsen auch gesichert rechtsextrem und das unterscheidet sie von allen anderen.“

Allerdings sehe man, dass die Art und Weise, wie man in den letzten Jahren mit ihr umgegangen sei, dazu geführt habe, „dass die Partei nicht kleiner, sondern größer geworden ist“. Die AfD, so Kretschmer, sei „nie in dem Begründungszwang zu sagen, ob Ihre Ideen richtig sind. Weil es gibt ja die Brandmauer, also die dürfen ja gar nicht mitmachen.“

Im Land sind „die Dinge nicht in Ordnung“

Deswegen müsse man einen anderen Umgang finden. Aber welchen? Maischberger will wissen: Wie geht die Union mit der Brandmauer um, angesichts einer immer stärker werdenden AfD? „Wir müssen da klar sagen, dass es eine rechtsextreme Partei ist und wenn sie es nicht wäre, würde sie Leute wie Höcke und andere ausschließen.“

Das finde aber nicht statt. Angesichts ihres Erstarkens müsse man jetzt die Gründe suchen, darüber reden und sie lösen. „Da sieht man ein Land, was nicht handlungsfähig ist, wo an vielen Stellen die Dinge nicht in Ordnung sind, wo keine Bewegung ist. Das muss sich ändern und das müssen wir von dieser aktuellen Bundesregierung und ihrer Koalition auch erwarten können.“

Kretschmer spricht einige Probleme konkret an: „Entbürokratisierung, Deregulierung, die Energiewende neu aufsetzen, diesem Land mehr Freiheit geben, eine wirtschaftliche Dynamik erzeugen, diese Deindustrialisierung aufhalten.“ (phy)