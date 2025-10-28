Winterdienst auf der Autobahn: Wie gut ist Sachsen gegen Schnee und Eis gerüstet?

Nur noch wenige Tage, dann beginnt der Winterdienst auf Deutschlands Autobahnen. So wappnet man sich im Freistaat gegen Väterchen Frost.

Dresden. „Winter is coming“: Das denken sich nicht nur Fans der Fantasy-Drama-Serie „Game of Thrones“, sondern auch die Autobahn GmbH des Bundes.

Diese unterliegt der Verantwortung des Bundesverkehrsministeriums und startet offiziell in die Winterdienstsaison: Ab 1. November beginnt der flächendeckende Winterdienst auf bundesweit mehr als 13.000 Autobahnkilometern.

Ziel: Verkehrsteilnehmer sollen auch bei Schnee, Eis und Glätte jederzeit sicher unterwegs sein.

Über 6000 Straßenwärter im Einsatz

Um das zu gewährleisten, sind in Deutschland rund 6.300 Straßenwärter im Einsatz, wie es in einer Mitteilung heißt – bei Bedarf rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Zu ihren Aufgaben gehört insbesondere das vorsorgliche Streuen von Salz und Sole sowie das Räumen von Schnee.

In Sachsen stehen über 70 Winterdienstfahrzeuge für mehr als 1000 Autobahnkilometer zur Verfügung. Bild: Symbolfoto: Christoph Reichwein/dpa In Sachsen stehen über 70 Winterdienstfahrzeuge für mehr als 1000 Autobahnkilometer zur Verfügung. Bild: Symbolfoto: Christoph Reichwein/dpa

Die Autobahnmeistereien haben ihre Vorbereitungen für die neue Saison abgeschlossen: Rund 1450 Spezialfahrzeuge seien für den Wintereinsatz umgerüstet worden, stehen nun zur Verfügung.

Die Salzreserven wurden demnach aufgestockt: bundesweit stünden nun 310 Salzhallen, 112 Salzsilos und 377 Soletanks für die Lagerung bereit.

Eine Million Liter Salzlösung für Sachsen

Für die mehr als 1000 Bundesautobahn-Kilometer in Sachsen ist die Außenstelle Dresden der Niederlassung Ost zuständig. Ausgenommen ist die A 72 südlich der Anschlussstelle Zwickau-Ost. Diese zählt zur Niederlassung Nordbayern - ebenso wie die Autobahnmeisterei Plauen.

Die insgesamt sechs Autobahnmeistereien (ohne die in Plauen) seien mit über 75 Winterdienstfahrzeugen sowie 242 Kollegen für den Winterdienst gerüstet.

„Mit einer Lagerkapazität von über 16.000 Tonnen Salz und mehr als 1 Million Liter Sole sind sie gut aufgestellt“, ist zu lesen. (phy)