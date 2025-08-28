„Wir müssen Kinder altersgemäß schützen“: Was Bildungsministerin Prien zum möglichen Handyverbot an Sachsens Schulen sagt

Sachsen
Am Donnerstag ist Bundesbildungsministerin Prien in Sachsen zu Gast. Vor einem „Handygipfel“ am Nachmittag in Dresden äußert sie sich an der Seite von Ministerpräsident Kretschmer bereits zur Debatte.
Vor dem sogenannten Handygipfel am Donnerstagnachmittag in Dresden hat sich Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) für einen differenzierten Umgang mit Vorgaben zur Nutzung sozialer Medien ausgesprochen. Sachsen mache das vorbildlich, weil es „das Thema nicht nur schwarz-weiß, Handyverbot Ja oder Nein, Social-Media-Verbot Ja oder Nein“...
