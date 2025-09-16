Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Anzahl der Elterngeldbezieher ist in Sachsen deutlich gesunken.
Die Anzahl der Elterngeldbezieher ist in Sachsen deutlich gesunken.
Sachsen
Wo die Wartezeit auf das Elterngeld in Sachsen besonders lang ist
Von Daniel Josling und Tino Moritz
Obwohl es inzwischen deutlich weniger Anträge auf Elterngeld gibt, dauert die Bearbeitung mehrere Monate - und im Landesdurchschnitt länger als früher.

Im Vorjahr sind in Sachsen nur noch 24.700 Kinder geboren worden - und damit so wenige wie seit Mitte der 1990er-Jahre nicht mehr. 2023 waren noch 26.200, 2021 sogar mehr als 32.500 Mädchen und Jungen zur Welt gekommen. Ein Trend, der auch zu weniger Elterngeld-Beziehern führt. Trotzdem müssen Eltern länger als früher warten, bis ihnen 65...
