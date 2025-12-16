Wölfe im Erzgebirge sollen nach Nutztierriss künftig getötet werden

Sachsen
Ein Gesetzentwurf im Bundeskabinett sieht die Aufnahme des Wolfs ins Jagdgesetz vor. In Sachsen erwartet der Minister mehr Schutz für Weidetiere, Naturschützer befürchten die Ausrottung des Raubtiers.
Nach jahrelangen Debatten und Druck aus mehreren Bundesländern macht Deutschland jetzt Ernst beim verstärkten Schutz von Weidetieren: Der Wolf wird ins Bundesjagdgesetz aufgenommen. Am Mittwoch wird das Bundeskabinett in Berlin einen entsprechenden Beschluss fassen, anschließend will Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) am Mittag im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.