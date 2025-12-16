MENÜ
Ein Wolf im Winterwald. Künftig darf er wohl auch im Erzgebirge bejagt werden.
Ein Wolf im Winterwald. Künftig darf er wohl auch im Erzgebirge bejagt werden. Bild: IMAGO/alimdi
Ein Wolf im Winterwald. Künftig darf er wohl auch im Erzgebirge bejagt werden.
Ein Wolf im Winterwald. Künftig darf er wohl auch im Erzgebirge bejagt werden. Bild: IMAGO/alimdi
Sachsen
Wölfe im Erzgebirge sollen nach Nutztierriss künftig getötet werden
Redakteur
Von Oliver Hach
Ein Gesetzentwurf im Bundeskabinett sieht die Aufnahme des Wolfs ins Jagdgesetz vor. In Sachsen erwartet der Minister mehr Schutz für Weidetiere, Naturschützer befürchten die Ausrottung des Raubtiers.

Nach jahrelangen Debatten und Druck aus mehreren Bundesländern macht Deutschland jetzt Ernst beim verstärkten Schutz von Weidetieren: Der Wolf wird ins Bundesjagdgesetz aufgenommen. Am Mittwoch wird das Bundeskabinett in Berlin einen entsprechenden Beschluss fassen, anschließend will Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) am Mittag im...
