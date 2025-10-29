Wohnen Sie in einem Schlafdorf? Unsere interaktive Karte zeigt Pendlerquoten für alle Gemeinden in Südwestsachsen

Sachsen
Vom Vogtland übers Erzgebirge bis Mittelsachsen: Für den Job müssen viele ihren Wohnort verlassen. Wo die Hochburgen liegen und was ein betroffener Bürgermeister sagt.
Sachsen ist Pendlerland. Rund 1,03 Millionen Menschen im Freistaat überquerten vergangenes Jahr regelmäßig die Grenze ihres Wohnorts, um zur Arbeit zu kommen. 980.000 Erwerbstätige und damit der geringere Teil wohnte und arbeitete in derselben Gemeinde. Das geht aus dem aktuellen Pendleratlas des Statistischen Landesamts hervor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.