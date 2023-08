Zwei Sächsinnen lassen sich heute im TV von Mama, Papa oder Oma verkuppeln

Selbst haben sie bislang immer danebengegriffen. Deshalb dürfen jetzt engste Vertraute für sie einen Partner auswählen. Auch zwei Sächsinnen lassen sich an diesem Donnerstag in einer neuen Kuppel-Show auf ProSieben auf dieses Experiment ein.

Dresden/Leipzig. Würden Sie es der Mutter, dem Vater, der Oma oder dem Patenonkel überlassen, für Sie den richtigen Partner auszuwählen? Zwei Sächsinnen haben genau das jetzt getan - freiwillig, im TV. Weil sie vorher ständig die Falschen gedatet hatten.

Leipzigerin hat bislang immer die Falschen gedatet

So ist die Leipzigerin Juliette (bekannt aus "Are You The One") zwar ein absoluter Profi, wenn es darum geht, gute Laune zu verbreiten. Die 22-jährige Fitnesstrainerin gibt Wassergymnastik-Kurse, sorgt als DJ für ausgelassene Partystimmung und kann als ehemalige Cheerleaderin ganze Sporthallen zum Beben bringen. In einem ProSieben-Interview gesteht sie aber: "Bei der Partnerwahl habe ich bisher immer die falschen Entscheidungen getroffen." Weil sie eine Schwäche für gut aussehende Bad Boys habe. "Ich bin es leid, verarscht zu werden", sagt sie.

Vater und Patenonkel wollen Juliette an den Mann bringen

Bei "Der Heiratsmarkt" - einer neuen Kuppel-Show, die an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr zum ersten Mal auf ProSieben ausgestrahlt wird - setzt sie deshalb nun ganz auf die Menschenkenntnis von Vater Alex und Patenonkel Ali. Die beiden nehmen in der Show nicht nur die sechs männlichen Kandidaten des Spektakels, die als potenzielle Partner der Leipzigerin infrage kommen, genau unter die Lupe. Sie müssen auch ihren eigenen Schatz an den Mann bringen - mit Bildern, Gegenständen oder persönlichen Dingen. Denn nur die Familien der beliebtesten Singles dürfen am Ende eine Wahl treffen.

Nur die beliebtesten Kandidaten dürfen bleiben

"Die Fallhöhe ist also schon gleich da", erklärt Annemarie Carpendale, die das Spektakel moderiert, das auf der kroatischen Insel Hvar gedreht wurde. "Entweder ziehst du bei Traumwetter auf unserer Trauminsel in Kroatien in eine Villa mit Pool ein. Oder du fährst vielleicht noch am gleichen Tag nach Hause, wenn du dich oder deinen Single nicht gut genug verkauft hast."

Manch eine ist verwundert über ihr Date

Dabei wollen die engsten Vertrauten natürlich nur das Beste für ihre Liebste oder Liebsten. Die jungen Singles zeigen sich zwar durchaus experimentierfreudig. Manche rätseln aber auch über die Wahl der Eltern.

Die Dresdnerin Jenny vertraut bei der Partnerwahl auf ihre Oma

Die Dresdnerin Jenny etwa ist schon seit sechs Jahren Single. Dabei hat die 29-Jährige Abenteuerlust im Blut. Erst kürzlich war sie auf Weltreise. Mr. Right hat sie bislang aber dennoch nirgends getroffen - obwohl sie sie sich als Familienmensch sieht. Von der Show erhofft sich Jenny, die als Ernährungs- und Selbstliebe-Coach für Frauen tätig ist und sich langfristig in der Nähe ihrer Heimatstadt Plauen niederlassen möchte, endlich einen Partner zu finden, der ihren Wunsch nach Abwechslung und einem Zuhause vereint. Dabei vertraut sie voll und ganz auf ihre Oma Ursula (72) und ihre Mutter Simone (52).