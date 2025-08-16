Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Applaus für Putin, aber kein Deal: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnisse

Wladimir Putin und Donald Trump reichen sich beim gemeinsamen Statement vor der Presse die Hände. Ergebnisse hatten sie aber nicht zu verkünden.
Wladimir Putin und Donald Trump reichen sich beim gemeinsamen Statement vor der Presse die Hände. Ergebnisse hatten sie aber nicht zu verkünden. Bild: Jae C. Hong/AP/dpa
Wladimir Putin und Donald Trump reichen sich beim gemeinsamen Statement vor der Presse die Hände. Ergebnisse hatten sie aber nicht zu verkünden.
Wladimir Putin und Donald Trump reichen sich beim gemeinsamen Statement vor der Presse die Hände. Ergebnisse hatten sie aber nicht zu verkünden. Bild: Jae C. Hong/AP/dpa
Welt
Applaus für Putin, aber kein Deal: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnisse
Von Karl Doemens
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Donald Trump hat hoch gepokert - doch er verlässt den Gipfel in Alaska mit leeren Händen. Kreml-Chef Wladimir Putin hingegen nutzt den roten Teppich auf der amerikanischen Luftwaffenbasis virtuos für eine Rückkehr aus der weltpolitischen Isolation. Ein Waffenstillstand für die Ukraine ist weiter nicht in Sicht.

Dass etwas nicht nach Plan läuft, zeichnet sich spätestens gegen 14 Uhr Ortszeit ab. Da werden die amerikanischen und russischen Journalisten auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska zwei Stunden früher als erwartet plötzlich in den Raum für die Pressekonferenz geführt. Dabei sind US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir...
