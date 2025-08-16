Applaus für Putin, aber kein Deal: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnisse

Donald Trump hat hoch gepokert - doch er verlässt den Gipfel in Alaska mit leeren Händen. Kreml-Chef Wladimir Putin hingegen nutzt den roten Teppich auf der amerikanischen Luftwaffenbasis virtuos für eine Rückkehr aus der weltpolitischen Isolation. Ein Waffenstillstand für die Ukraine ist weiter nicht in Sicht.

Dass etwas nicht nach Plan läuft, zeichnet sich spätestens gegen 14 Uhr Ortszeit ab. Da werden die amerikanischen und russischen Journalisten auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska zwei Stunden früher als erwartet plötzlich in den Raum für die Pressekonferenz geführt. Dabei sind US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir...