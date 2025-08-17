Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Handschlag zur Begrüßung in Alaska: Die Präsidenten Donald Trump (r.) und Wladimir Putin. Bild: Gavriil Grigorov/imago
Handschlag zur Begrüßung in Alaska: Die Präsidenten Donald Trump (r.) und Wladimir Putin. Bild: Gavriil Grigorov/imago
Welt
Auf Wiedersehen in Moskau
Von Karl Doemens
Nach dem Gipfel von Alaska rätseln viele Beobachter über mögliche Zugeständnisse von Donald Trump an Wladimir Putin. Derweil erhöht der US-Präsident den Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der am Montag nach Washington kommt. Der letzte Besuch im Weißen Haus endete mit einem Rauswurf.

Zwanzig Autominuten entfernt wurde gerade Geschichte geschrieben, als am Freitag in einem Hotel in Anchorage brisante Unterlagen auftauchten. Bei den acht Blättern, die im Drucker des Business Centers gefunden wurde, handelte es sich um das interne Programm der US-Regierung für den Ukraine-Gipfel von Präsident Donald Trump und Kreml-Chef...
Das könnte Sie auch interessieren
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
16.08.2025
5 min.
Applaus für Putin, aber kein Deal: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnisse
Wladimir Putin und Donald Trump reichen sich beim gemeinsamen Statement vor der Presse die Hände. Ergebnisse hatten sie aber nicht zu verkünden.
Donald Trump hat hoch gepokert - doch er verlässt den Gipfel in Alaska mit leeren Händen. Kreml-Chef Wladimir Putin hingegen nutzt den roten Teppich auf der amerikanischen Luftwaffenbasis virtuos für eine Rückkehr aus der weltpolitischen Isolation. Ein Waffenstillstand für die Ukraine ist weiter nicht in Sicht.
Karl Doemens
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
19.08.2025
6 min.
Ukraine-Gipfel im Weißen Haus: Selenskyj und seine sieben Bodyguards
Trump beriet sich mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs.
Mit geballter Kraft wollen europäische Regierungschefs Donald Trump wieder auf einen gemeinsamen Friedenskurs für die Ukraine bringen. Bei einem Treffen im Weißen Haus scheinen sie erste Erfolge zu erzielen. Nun soll es einen Zweiergipfel der Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj geben.
Karl Doemens
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
