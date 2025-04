Chefzöllner Trump läutet neue Ära des Protektionismus ein

Der US-Präsident verhängt 25 Prozent Zoll auf den Import von Autos aus dem Ausland. Und das war nur der Anfang.

Unbefristet, unbegrenzt und unverhandelbar – so charakterisiert der US-Präsident die Einfuhrzölle, die in den USA ab dem 3. April, Punkt 0 Uhr 1 Ostküstenzeit gelten werden. Der „Zöllner-in-Chief“ setzte mit seiner Unterschrift unter die Präsidialverfügung frühere Drohungen in die Tat um und hat damit möglicherweise eine neue Ära...