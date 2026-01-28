Cyberangriff: Wie Chinas „salziger Taifun“ auch in Europa wirbelt - reicht er bis Berlin?

Welt
Ein unsichtbarer Feind in der Hosentasche – Chinesische Hacker greifen mit „Salt Typhoon“ die Handys der Mächtigen an. Das deutsche Bundesamt für Informationssicherheit gibt Hinweise aus.
Der groß angelegte Cyber-Angriff hat viele Namen - „GhostEmperor“ etwa oder „FamousSparrow“. Die Cybersecurity-Experten der US-Firma Microsoft nennen ihn indes „Salt Typhoon“. Hackergruppen bezeichnen sie nach besonderen Unwetterlagen wie „Blizzard“ für Angriffe aus dem kalten Russland oder „Sandstorm“ für solche aus dem...
