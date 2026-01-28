MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Welt
  • |

  • Cyberangriff: Wie Chinas „salziger Taifun“ auch in Europa wirbelt - reicht er bis Berlin?

Cyberangriffe kommen oft unbemerkt. Im Fall des chinesischen „Salt Typhoon“ blieben sie über Jahre unentdeckt.
Cyberangriffe kommen oft unbemerkt. Im Fall des chinesischen „Salt Typhoon“ blieben sie über Jahre unentdeckt. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Donald Trump und sein Vize J.D. Vance im Wahlkampf, als ihre Handys von Chinesen abgehört wurden.
Donald Trump und sein Vize J.D. Vance im Wahlkampf, als ihre Handys von Chinesen abgehört wurden. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Auch engste Mitarbeiter des früheren britischen Premierministers Rishi Sunak wurden ausgespäht.
Auch engste Mitarbeiter des früheren britischen Premierministers Rishi Sunak wurden ausgespäht. Bild: Ramil Sitdikov / Sputnik New Delhi India
Cyberangriffe kommen oft unbemerkt. Im Fall des chinesischen „Salt Typhoon“ blieben sie über Jahre unentdeckt.
Cyberangriffe kommen oft unbemerkt. Im Fall des chinesischen „Salt Typhoon“ blieben sie über Jahre unentdeckt. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Donald Trump und sein Vize J.D. Vance im Wahlkampf, als ihre Handys von Chinesen abgehört wurden.
Donald Trump und sein Vize J.D. Vance im Wahlkampf, als ihre Handys von Chinesen abgehört wurden. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Auch engste Mitarbeiter des früheren britischen Premierministers Rishi Sunak wurden ausgespäht.
Auch engste Mitarbeiter des früheren britischen Premierministers Rishi Sunak wurden ausgespäht. Bild: Ramil Sitdikov / Sputnik New Delhi India
Welt
Cyberangriff: Wie Chinas „salziger Taifun“ auch in Europa wirbelt - reicht er bis Berlin?
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein unsichtbarer Feind in der Hosentasche – Chinesische Hacker greifen mit „Salt Typhoon“ die Handys der Mächtigen an. Das deutsche Bundesamt für Informationssicherheit gibt Hinweise aus.

Der groß angelegte Cyber-Angriff hat viele Namen - „GhostEmperor“ etwa oder „FamousSparrow“. Die Cybersecurity-Experten der US-Firma Microsoft nennen ihn indes „Salt Typhoon“. Hackergruppen bezeichnen sie nach besonderen Unwetterlagen wie „Blizzard“ für Angriffe aus dem kalten Russland oder „Sandstorm“ für solche aus dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis
Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden.
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.
Swen Uhlig
29.01.2026
2 min.
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild)
Mit dem Model S begann einst der Aufstieg von Tesla. Jetzt soll die Modellreihe zusammen mit der Weiterentwicklung Model X der Roboter-Zukunft weichen.
29.01.2026
4 min.
Müll oder Sammelstelle? Einweg-E‑Zigarette richtig entsorgen
E-Zigaretten müssen über Sammelstellen entsorgt werden.
Vapes dürfen nicht in den Restmüll – warum falsche Entsorgung gefährlich ist und wie die Rückgabe richtig funktioniert.
18:00 Uhr
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel