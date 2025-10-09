Die Gaza-Vereinbarung und der unwahrscheinliche Friedensstifter

Hinter dem Gaza-Plan von US-Präsident Donald Trump stecken auch eigene Geschäftsinteressen

Die Veranstaltung mit ultrarechten Influencern im Weißen Haus lief schon seit einer Stunde, und Donald Trump kämpfte erkennbar mit der Müdigkeit, als ihm sein Außenminister Marco Rubio unvermittelt eine handgeschriebene Notiz reichte. Der Präsident nickte beim Lesen, flüsterte seinem Chefdiplomaten etwas zu und ergriff mitten in der Debatte...