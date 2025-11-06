Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Syrische Flüchtlinge beladen einen Lkw mit ihren Habseligkeiten, um von der Türkei in ihre Heimat nach Aleppo zurückzukehren.
Syrische Flüchtlinge beladen einen Lkw mit ihren Habseligkeiten, um von der Türkei in ihre Heimat nach Aleppo zurückzukehren. Bild: Khalil Hamra/dpa
Welt
Die Nahost-Staaten schicken viel mehr Syrer heim als Europa
Von Susanne Güsten
Aus der Türkei kehren täglich fast so viele Syrer in ihre Heimat zurück wie aus Deutschland in elf Monaten. Das hat verschiedene Gründe.

Aus Deutschland sind in den elf Monaten seit dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad knapp 3000 Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt – in der Türkei sind es jeden Tag fast so viele. Seit Assads Entmachtung im Dezember kehrten bisher mehr als eine halbe Million Syrer aus der Türkei heim, aus dem Libanon waren es mehr als 300.000, aus Jordanien...
