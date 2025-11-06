Die Nahost-Staaten schicken viel mehr Syrer heim als Europa

Aus der Türkei kehren täglich fast so viele Syrer in ihre Heimat zurück wie aus Deutschland in elf Monaten. Das hat verschiedene Gründe.

Aus Deutschland sind in den elf Monaten seit dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad knapp 3000 Syrer in ihre Heimat zurückgekehrt – in der Türkei sind es jeden Tag fast so viele. Seit Assads Entmachtung im Dezember kehrten bisher mehr als eine halbe Million Syrer aus der Türkei heim, aus dem Libanon waren es mehr als 300.000, aus Jordanien...