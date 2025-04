Donald Trump missachtet richterliche Anordnung zu Abschiebungen

Das Weiße Haus lässt 200 Venezolaner, die angeblich einem Verbrecherkartell angehören, nach El Salvador abschieben. Zur Begründung für die Massenausweisung bemüht der US-Präsident ein Gesetz von 1798. Das findet ein Richter nicht überzeugend – und ordnet die Rückkehr an. Vergeblich.

Mit kahlem Schädel und kräftigem Bizeps wirkt Donald Trumps bulliger Grenzbeauftragter Tom Homan schon äußerlich wie die perfekte Verkörperung der rücksichtslosen Ausländerpolitik seines Chefs. Am Montag bot der Ex-Polizist auch die entsprechende Rhetorik: „Mich interessiert nicht, was die Richter denken. Mich interessiert nicht, was die...