Donald Trump plant die Besetzung weiterer US-Städte

In Washington patrouillieren inzwischen 2200 bewaffnete Nationalgardisten. Nun will der Präsident auch Soldaten nach Chicago und Baltimore schicken.

Mit ihren braun-grünlich gefleckten Uniformen und Feldmützen gehören die Männer und Frauen der Nationalgarde inzwischen zum Stadtbild von Washington. Seit Donald Trump vor zwei Wochen einen angeblichen Kriminalitätsnotstand in der amerikanischen Hauptstadt ausgerufen hat, patrouillieren die Soldaten auf der National Mall, am Union Station...