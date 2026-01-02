MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehr als selbstzufrieden: US-Präsident Donald Trump während der Fußball-WM-Auslosungsshow Anfang Dezember im Kennedy Center in Washington, das nun den Namen „Trump-Kennedy-Center“ trägt.
Mehr als selbstzufrieden: US-Präsident Donald Trump während der Fußball-WM-Auslosungsshow Anfang Dezember im Kennedy Center in Washington, das nun den Namen „Trump-Kennedy-Center“ trägt. Bild: William Volcov/Imago
Mehr als selbstzufrieden: US-Präsident Donald Trump während der Fußball-WM-Auslosungsshow Anfang Dezember im Kennedy Center in Washington, das nun den Namen „Trump-Kennedy-Center“ trägt.
Mehr als selbstzufrieden: US-Präsident Donald Trump während der Fußball-WM-Auslosungsshow Anfang Dezember im Kennedy Center in Washington, das nun den Namen „Trump-Kennedy-Center“ trägt. Bild: William Volcov/Imago
Welt
Erst eine Tragödie, dann eine Posse: So regiert der US-Präsident
Von Karl Doemens
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit zehn Jahren dominiert Donald Trump die amerikanische Politik. Unser Korrespondent hat ihn während dieser Zeit vor Ort erlebt. Er ist beunruhigt, wie der Präsident die 250 Jahre alte US-Demokratie in seiner zweiten Amtszeit in eine Autokratie verwandelt.

Gustav Mahlers unvollendete zehnte Sinfonie gehört zu den selten aufgeführten Werken des österreichischen Komponisten. Zusammen mit der Lyrischen Symphonie seines vor den Nazis in die USA geflohenen Landsmannes Alexander Zemlinsky stand sie Anfang Dezember als Höhepunkt der Spielzeit auf dem Programm des National Symphony Orchestra in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
01.01.2026
4 min.
Aspirin, wenig Schlaf: Debatte um Trumps Fitness
Die Hände und die Gesundheit von US-Präsident Trump sind bereits häufiger Gesprächsthema gewesen. (Archivfoto)
Neue Berichte über US-Präsident Donald Trump befeuern die Debatte, ob Alterserscheinungen und ein ungesunder Lebensstil ihm zu schaffen machen. Der 79-Jährige weist Sorgen um seine Gesundheit zurück.
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
08.12.2025
4 min.
Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne
Trump hat in diesem Jahr einen Auftritt im Kennedy Center, der für einen US-Präsidenten ungewöhnlich ist.
Für gewöhnlich verfolgen US-Präsidenten die Auszeichnung für Künstler im Kennedy Center als Zuschauer. Nicht so Donald Trump. Er hat in dem Kulturzentrum viel verändert - und tritt lieber selbst auf.
Mehr Artikel