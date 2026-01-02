Erst eine Tragödie, dann eine Posse: So regiert der US-Präsident

Seit zehn Jahren dominiert Donald Trump die amerikanische Politik. Unser Korrespondent hat ihn während dieser Zeit vor Ort erlebt. Er ist beunruhigt, wie der Präsident die 250 Jahre alte US-Demokratie in seiner zweiten Amtszeit in eine Autokratie verwandelt.

Gustav Mahlers unvollendete zehnte Sinfonie gehört zu den selten aufgeführten Werken des österreichischen Komponisten. Zusammen mit der Lyrischen Symphonie seines vor den Nazis in die USA geflohenen Landsmannes Alexander Zemlinsky stand sie Anfang Dezember als Höhepunkt der Spielzeit auf dem Programm des National Symphony Orchestra in...