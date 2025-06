„Es soll niemand wagen, die Nato anzugreifen“

Beim Nato-Gipfel haben die 32 Mitgliedsstaaten eine gigantische Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben beschlossen. Dafür bekannte sich Donald Trump zur Beistandsgarantie.

Kurz ist es an Friedrich Merz, in dieser großen Donald-Trump-Show die Bespaßung des US-Präsidenten zu übernehmen. Als die 32 Nato-Staats- und Regierungschefs am Mittwochmittag vom Fototermin zum Sitzungssaal schlendern, gehen der deutsche Bundeskanzler und der US-Präsident die Strecke gemeinsam, plaudern rund 15 Minuten miteinander.