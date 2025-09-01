Frankreich steuert auf die nächste politische Krise zu

Am Montag dürfte Premier Bayrou aller Voraussicht nach über die Vertrauensfrage im Parlament stürzen. Wie regierungsfähig ist das Land noch? Viele Optionen bleiben Präsident Macron nicht.

Die Stimmung war bestens und Emmanuel Macron ganz in seinem Element. An der Seite von Friedrich Merz zählte er am vergangenen Freitag in Toulon bei einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre ehrgeizigen Zukunftspläne auf. Ein breites Grinsen huschte über das Gesicht des französischen Präsidenten, als der deutsche Bundeskanzler einer niesenden...