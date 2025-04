Frankreich: Wird der smarte Rechtsextreme Bardella Le Pen als Präsidentschaftskandidat beerben?

Sollte die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2027 nicht antreten, so wie es das Urteil gegen sie vorsieht, könnte Jordan Bardella einspringen. Der 29-jährige Chef ihrer Partei ist bereits beliebter als sie, auch wenn unklar scheint, wofür er wirklich steht.

Seine Erscheinung fällt auf und sie nutzt ihm beim Überzeugen neuer Wählerinnen und Wähler. Jordan Bardella ist groß und breitschultrig, kleidet sich in gut sitzende Anzüge und knipst regelmäßig ein Lächeln an, von dem sein früherer Medientrainer, Pascal Humeau, sagte, es sei mühsam antrainiert. In letzter Zeit lässt er sich einen...