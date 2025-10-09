Gaza-Vereinbarung: Warum der Deal möglich wurde

Nach zwei Jahren Krieg haben sich Israel und die Hamas auf eine Feuerpause im Gazastreifen geeinigt. Einer feierte sich schon jetzt als Stifter des „ewigen Friedens“.

Umarmungen, erleichtertes Lachen, Händeschütteln: Im Moment der Einigung auf die Gaza-Feuerpause und die Geisel-Freilassung bei den Verhandlungen in Ägypten löste sich die Anspannung der Unterhändler. Fotos aus dem Verhandlungssaal zeigten am Donnerstag den katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mit dem...