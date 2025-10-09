Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Palästinenser feiern in Chan Junis im Gazastreifen die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe
Palästinenser feiern in Chan Junis im Gazastreifen die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe
Welt
Gaza-Vereinbarung: Warum der Deal möglich wurde
Von Thomas Seibert
Nach zwei Jahren Krieg haben sich Israel und die Hamas auf eine Feuerpause im Gazastreifen geeinigt. Einer feierte sich schon jetzt als Stifter des „ewigen Friedens“.

Umarmungen, erleichtertes Lachen, Händeschütteln: Im Moment der Einigung auf die Gaza-Feuerpause und die Geisel-Freilassung bei den Verhandlungen in Ägypten löste sich die Anspannung der Unterhändler. Fotos aus dem Verhandlungssaal zeigten am Donnerstag den katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mit dem...
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
06.10.2025
6 min.
Gaza-Krieg: Verhandlungen zwischen Israel und Hamas beginnen
Palästinensische Frauen backen Brot in Notunterkunft.
Israel und die Hamas verhandeln in Ägypten über die Freilassung der Geiseln und eine mögliche Waffenruhe. Doch zentrale Fragen wie die Entwaffnung der Terrorgruppe bleiben weiter umstritten.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel