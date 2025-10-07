Gaza-Verhandlungen: Eine Hamas ohne Waffen?

Welt
Bei den Gesprächen in Ägypten geht es auch um die Zukunft der Terrorgruppe – Knackpunkt ist die Entwaffnung
Die Hamas hat im Gaza-Krieg viele ihrer Anführer und die Hälfte ihrer einst 30.000 Kämpfer verloren, ihr Rückhalt bei den Palästinensern sinkt, und jetzt verlangt US-Präsident Donald Trump ihre Entwaffnung. Bisher lehnt die Terrorgruppe das ab, doch zumindest ein Verzicht auf schwere Waffen wie Raketen könnte nach Einschätzung von Experten...
