Israel zertrümmert Hoffnung auf Gaza-Feuerpause und Vertrauen der Araber in USA

Nach Israels Luftangriff auf Hamas-Führer in Katar sind die arabischen Staaten erschüttert – und schwer enttäuscht von den USA.

„Schurkenstaat“ wird Israel nach seinem Angriff in Katar in arabischen Staaten genannt: Der Luftschlag gegen die Hamas-Führung in Doha hat die Verhandlungen über eine neue Gaza-Feuerpause vorerst beendet und das Vertrauen arabischer Golfstaaten in die Führungsmacht USA in der Region tief erschüttert. Dass selbst ein Vermittler wie Katar...