Italien schickt keine Truppen in die Ukraine

Regierungschefin Meloni will mit Zurückhaltung USA im Boot behalten

Die Note aus dem Römer Regierungssitz war unmissverständlich: „Es wird keine italienische Beteiligung an einer eventuellen Truppe auf ukrainischem Territorium geben“, teilte die Regierung von Giorgia Meloni am Samstag mit. Dasselbe hatte sie zuvor schon in der Videokonferenz betont, die der britische Premier Keir Starmer organisiert hatte...