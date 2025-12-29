Münchner Sicherheitskonferenz: Erzwang die US-Administration eine AfD-Einladung?

Welt
Bisher blieben Politiker der AfD bei der Tagung ausgesperrt. Das hat sich nun geändert. Über die Gründe für den Kurswechsel wird gerätselt – und es gibt einen schlimmen Verdacht.
Von der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) 2024 und 2025 waren Politiker der AfD ausgesperrt. Für die Veranstaltung, die vom 13. bis 15. Februar wie immer im Münchener Hotel Bayerischer Hof stattfinden soll, gelten jetzt wieder die Regeln wie vor 2024: Die Sicherheitsfachpolitiker der AfD haben bereits vor Weihnachten Einladungen erhalten,...
