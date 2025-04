Proteste gegen Trump im den USA: „Wenn wir nichts machen, wird es immer schlimmer“

Nach Wochen der Apathie gehen in den USA mehrere hunderttausend Menschen gegen Trump und Musk auf die Straße. Sie prangern vor allem massenhafte Kündigungen, Einschnitte ins Sozialnetz und die Diskriminierung von Minderheiten an. Während der Protest in Washington vors Weiße Haus zieht, spielt der Präsident in Florida eine Runde Golf.

Normalerweise hätte sie ihre beiden Kinder mitgebracht. Aber ihr war nicht wohl bei dem Gedanken. „Ich hatte Angst“, gesteht Lara Kalin: „Amerika ist auf keinem guten Weg.“ Gerade deswegen wollte die Krankenschwesternschülerin unbedingt an dem Protest teilnehmen. Und sie wollte in der Hauptstadt sein. „Es ist wichtig, dass wir... Normalerweise hätte sie ihre beiden Kinder mitgebracht. Aber ihr war nicht wohl bei dem Gedanken. „Ich hatte Angst“, gesteht Lara Kalin: „Amerika ist auf keinem guten Weg.“ Gerade deswegen wollte die Krankenschwesternschülerin unbedingt an dem Protest teilnehmen. Und sie wollte in der Hauptstadt sein. „Es ist wichtig, dass wir...