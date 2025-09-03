Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Chinas Präsident Xi Jinping (Mitte), Kremlchef Wladimir Putin (links) und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (rechts) bei der Militärparade in Peking.
Chinas Präsident Xi Jinping (Mitte), Kremlchef Wladimir Putin (links) und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (rechts) bei der Militärparade in Peking. Bild: Sergei Bobylev/dpa
Chinas Präsident Xi Jinping (Mitte), Kremlchef Wladimir Putin (links) und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (rechts) bei der Militärparade in Peking.
Chinas Präsident Xi Jinping (Mitte), Kremlchef Wladimir Putin (links) und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (rechts) bei der Militärparade in Peking. Bild: Sergei Bobylev/dpa
Welt
Schulterschluss der Autokraten bei pompöser Militärparade in Peking
Von Fabian Kretschmer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chinas Staatschef Xi gedenkt mit Kremlchef Putin und Nordkoreas Machthaber Kim dem Ende des Zweiten Weltkrieges – und macht einmal mehr seine geopolitischen Ambitionen deutlich.

Dieses Bild dürfte in die Geschichtsbücher eingehen: Chinas Staatschef Xi Jinping, gekleidet in anthraziter Mao-Jacke, betritt die Balustrade am Tor des Himmlischen Friedens. Rechts an seiner Seite: der russische Präsident Wladimir Putin. Zu seiner Linken: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Diese trilaterale Achse der Autokraten bildet den Kern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
03.09.2025
5 min.
China protzt mit Waffenschau - Xi im Bund mit Putin und Kim
Der russische Präsident Wladimir Putin, der chinesische Präsident Xi Jinping und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un kommen zu einer Militärparade anlässlich des 80. Jahrestages der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg.
Mit einer gigantischen Parade gedenkt China des Endes des Zweiten Weltkriegs. Putin und Kim stehen demonstrativ an der Seite von Xi - und US-Präsident Trump lässt sich zu einem Einwurf hinreißen.
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
03.09.2025
2 min.
Putin und Xi philosophieren über ewiges Leben
Putin und Xi philosophieren über die Kunst, noch älter zu werden.
Chinas Staatschef Xi und Kremlchef Putin sind schon lange an der Macht. Ein Gespräch zwischen ihnen bei einer riesigen Militärparade lässt vermuten, dass sie noch viel länger herrschen wollen.
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
Mehr Artikel