Schulterschluss der Autokraten bei pompöser Militärparade in Peking

Chinas Staatschef Xi gedenkt mit Kremlchef Putin und Nordkoreas Machthaber Kim dem Ende des Zweiten Weltkrieges – und macht einmal mehr seine geopolitischen Ambitionen deutlich.

Dieses Bild dürfte in die Geschichtsbücher eingehen: Chinas Staatschef Xi Jinping, gekleidet in anthraziter Mao-Jacke, betritt die Balustrade am Tor des Himmlischen Friedens. Rechts an seiner Seite: der russische Präsident Wladimir Putin. Zu seiner Linken: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Diese trilaterale Achse der Autokraten bildet den Kern...