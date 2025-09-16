Trump kommt, Starmer wankt

König Charles III. übernimmt anlässlich des Staatsbesuchs des US-Präsidenten in Großbritannien die Rolle des Diplomaten.

Seit Wochen herrschte emsige Betriebsamkeit auf Schloss Windsor, eine gute Autostunde westlich von London: Das Tafelsilber wurde poliert, Menüs erprobt, Gardisten und Musiker übten ihren Marsch. Alles zielt auf einen einzigen Moment ab: die Begegnung zwischen Donald Trump und König Charles III. anlässlich des Staatsbesuchs des US-Präsidenten...