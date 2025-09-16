Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Flaggen der USA und Großbritanniens schmücken anlässlich des Besuches von US-Präsident Donald Trump die Straßen in London.
Flaggen der USA und Großbritanniens schmücken anlässlich des Besuches von US-Präsident Donald Trump die Straßen in London. Bild: Vuk Valcic/dpa
Welt
Trump kommt, Starmer wankt
Von Susanne Ebner
König Charles III. übernimmt anlässlich des Staatsbesuchs des US-Präsidenten in Großbritannien die Rolle des Diplomaten.

Seit Wochen herrschte emsige Betriebsamkeit auf Schloss Windsor, eine gute Autostunde westlich von London: Das Tafelsilber wurde poliert, Menüs erprobt, Gardisten und Musiker übten ihren Marsch. Alles zielt auf einen einzigen Moment ab: die Begegnung zwischen Donald Trump und König Charles III. anlässlich des Staatsbesuchs des US-Präsidenten...
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
16.09.2025
6 min.
Trump beim König: Fünf unbequeme Themen reisen mit
Schon beim ersten Staatsbesuch Trumps gab es Proteste. (Archivbild)
Der Staatsbesuch von Donald Trump im Vereinigten Königreich wirft seinen Schatten voraus. In London und Windsor formiert sich bereits eine Protestbewegung. Doch es lauert noch mehr Unliebsames.
Anna Ringle, Patricia Bartos, Jan Mies und Christoph Meyer, dpa
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
10.09.2025
2 min.
Trump meidet Öffentlichkeit bei Besuch in Großbritannien
Der britische Premier Starmer überreichte US-Präsident Trump die Einladung zum Staatsbesuch bei einem Besuch im Weißen Haus. (Archivfoto)
Premierminister Keir Starmer schmeichelte dem US-Präsidenten mit einer Einladung von König Charles zum Staatsbesuch. Doch die Visite gilt als heikel.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
