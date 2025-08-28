Trump-Regierung verkürzt Gültigkeit für US-Visa drastisch

Welt
Angeblich um Missbrauch zu stoppen, schränkt die US-Regierung die Gültigkeitsdauer von Visa für Journalisten und Studierende stark ein. Das wird drastische Folgen haben.
Die offizielle Ankündigung klingt harmlos: „Die Trump-Regierung schlägt neue Regeln vor, um den Missbrauch von ausländischen Studentenvisa zu beenden“, steht über der Pressemeldung des amerikanischen Heimatschutzministeriums. Doch der Vorstoß hätte weitreichende Konsequenzen: Er würde Promotionen in den USA erschweren, eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.