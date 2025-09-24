Trumps Putin-Kurs: Vom roten Teppich zur roten Karte

Fünf Wochen nach dem Alaska-Gipfel mit Wladimir Putin ermuntert Donald Trump plötzlich die Ukraine zur Rückeroberung der russisch besetzten Gebiete. Dahinter dürfte sein Frust über die Bloßstellung durch den Kreml-Chef stehen. Militärisch direkt helfen will er Kiew aber nicht.

Donald Trump war spürbar in Eile, als er am Dienstagnachmittag über die Gänge im UN-Sicherheitsratsgebäude zu einem Treffen mit arabischen Staats- und Regierungschefs eilte. Nur kurz lächelte er in die Kameras der wartenden Journalisten, die viele drängenden Fragen hatten. „Herr Präsident, warum haben Sie ihre Meinung zur Ukraine... Donald Trump war spürbar in Eile, als er am Dienstagnachmittag über die Gänge im UN-Sicherheitsratsgebäude zu einem Treffen mit arabischen Staats- und Regierungschefs eilte. Nur kurz lächelte er in die Kameras der wartenden Journalisten, die viele drängenden Fragen hatten. „Herr Präsident, warum haben Sie ihre Meinung zur Ukraine...