US-Militärmacht versagt bei den Huthis

Rebellen im Jemen stecken Angriffe der Supermacht weg und schießen weiter auf Israel. Politisch profitieren die Huthis von Trumps Militärschlägen.

Als in Israel vor wenigen Tagen die Luftalarm-Sirenen heulten, meldeten sich 2000 Kilometer südlich die Huthi-Rebellen im Jemen zu Wort. Zwei Raketen und eine Drohne seien auf Ziele in Tel Aviv sowie in den Küstenstädten Ashdod und Ashkelon abgefeuert worden, teilten die Rebellen mit. Die Geschosse richteten keinen Schaden an, die israelische...